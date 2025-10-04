السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 04:16
    عاجل

    فرنسا و إيطاليا و هولندا ترحب برد حركة حماس على مقترح ترامب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمريكا | ترامب يطلب من “إسرائيل” وقفًا فوريًا لقصف غزة بعد موافقة حماس على إطلاق الأسرى

      رئيس وزراء أستراليا: نرحب بالتقدم في خطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة

      سي بي إس عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تنظر إلى رد حماس على أنه إيجابي

