السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 02:44
    هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة: مطالبة الرئيس ترامب وقف الحرب الآن ضروري لمنع المساس بحياة المخطوفين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الخارجية التركية: على “إسرائيل” أن توقف فورا هجماتها ضد سكان غزة وندعو الأطراف إلى الشروع في مفاوضات وقف إطلاق النار

      ترامب: أتطلع بشدة إلى عودة الرهائن إلى ذويهم

      ترامب: هذا يوم عظيم وسنرى كيف ستصير الأمور

