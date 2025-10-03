الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    النائب حسن فضل الله للمنار : في لبنان ادوات للمشروع الأميركي الاسرائيلي تتحرك غبّ الطلب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حركة حماس: بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين

      حركة حماس: بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين

      حماس: نجدد موافقتنا على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي

      حماس: نجدد موافقتنا على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي

      حماس: نعلن الموافقة على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب

      حماس: نعلن الموافقة على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب