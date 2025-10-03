الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    “اليونيفيل”: ندعو “الجيش الإسرائيلي” إلى التوقّف الفوري عن شنّ أيّ هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات المواطنين

      إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات المواطنين

      الاحتلال يستولي على آخر سفن أسطول الصمود ويعتقل لبنانيَّيْن في المياه الدولية

      الاحتلال يستولي على آخر سفن أسطول الصمود ويعتقل لبنانيَّيْن في المياه الدولية

      اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية على جنودنا والجيش اللبناني قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701

      اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية على جنودنا والجيش اللبناني قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701