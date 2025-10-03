الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:58
    “اليونيفيل”: إنّ أيّ اعتداء على قوات حفظ السلام أو عرقلة المهام المنوطة بهم يُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود “اليونيفيل” والجيش اللبناني

      إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات المواطنين

      الاحتلال يستولي على آخر سفن أسطول الصمود ويعتقل لبنانيَّيْن في المياه الدولية

      خمسة أيام بعد العروج… أبو زينب يقفل درب الفراق ويلتحق بقافلة الشهداء

