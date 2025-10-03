الجمعة   
    الصحة في غزة: 63 شهيداً و227 مصاباً بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

      بلدية غزة: نناشد العالم حماية نحو نصف مليون مدني وتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومياه ودواء ورعاية

      حماس: سوف نعلن موقفنا من “خطة ترامب” قريباً

      مسيرات حاشدة جديدة في اليمن للتأكيد على نصرة غزة

