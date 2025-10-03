الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ‫‫الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب قطاع غزة مهزلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال لخيام النازحين والأهالي في ميناء غزة

      مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال لخيام النازحين والأهالي في ميناء غزة

      العفو الدولية: تكثيف “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدينة غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري الجماعي

      العفو الدولية: تكثيف “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدينة غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري الجماعي

      مراسل المنار: العدو يستهدف سهل الخيام بقذائف ضوئية لإشعال حريق

      مراسل المنار: العدو يستهدف سهل الخيام بقذائف ضوئية لإشعال حريق