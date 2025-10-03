الاستخبارات التركية تعتقل عميلاً لـ”الموساد” في إسطنبول

ألقت السلطات التركية، القبض على المدعو سركان تشيتشك، على خلفية عمله لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة “الأناضول” أن الاستخبارات التركية نفذت عملية مشتركة باسم “ميترون” مع النيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول.

وأسفرت العملية في إسطنبول عن اعتقال تشيتشك، وذلك إثر ثبوت عمله لصالح الموساد الإسرائيلي، بحسب المصادر.

ووفقاً لمعلومات جمعها جهاز الاستخبارات التركي، تبيّن أن تشيتشك كان على صلة بالمدعو فيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت.

كما أظهرت المعلومات أن تشيتشك وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية لصالح رشيد تستهدف ناشطاً فلسطينياً معارضاً لسياسات العدو في الشرق الأوسط.

وأظهرت التحقيقات أن الاسم الأساسي لسركان تشيتشك هو محمد فاتح كلاش، وأنه غيّره بعد تراكم ديون كبيرة عليه في حياته العملية.

وعقب ذلك ترك التجارة وأسس منذ العام 2020 شركة “باندورا للتحريات” وبدأ العمل بصفته محققاً خاصاً.

وتعرّف تشيتشك خلال أنشطته في مجال التحري على المدعو موسى كوش، وهو معتقل بتهمة التجسس لصالح الموساد، وكذلك على المحامي طغرل هان ديب، وعمل معهما في أنشطة التحري.

المصدر: مواقع إخبارية