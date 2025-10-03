الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: وصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى مدينة صور في إطار جولة يقوم بها في الجنوب اليوم

      مواضيع ذات صلة

      العماد رودولف هيكل يتفقد اللواء السادس في بعلبك

      العماد رودولف هيكل يتفقد اللواء السادس في بعلبك

      وليد جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً ومثنياً على خطابه

      وليد جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً ومثنياً على خطابه

      قائد الجيش تفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين – صور ويقدم التعازي لعائلات الشهداء

      قائد الجيش تفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين – صور ويقدم التعازي لعائلات الشهداء