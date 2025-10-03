الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 06:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال يفجّر 3 مدرعات مفخخة شمال مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع 5 بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة

      إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع 5 بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة

      رويترز: إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة

      رويترز: إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة

      الصحافة اليوم: 3-10-2025

      الصحافة اليوم: 3-10-2025