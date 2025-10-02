ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 72 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب وسط الفلبين خلال هذا الأسبوع إلى 72 شخصًا، بحسب ما أفادت، يوم الخميس، فرقُ الإنقاذ التي بدأت تُقلّص عمليات البحث عن ناجين، لإعطاء الأولوية للجرحى وآلاف المشردين.

وتمّ انتشال جثث ثلاثة ضحايا جُدد من تحت أنقاض فندقٍ منهار في مدينة بوغو في جزيرة سيبو، بالقرب من مركز الزلزال الذي ضرب الأرخبيل مساء الثلاثاء، وبلغت قوته 6.9 درجات.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 69 شخصًا.

ونفى الناطق باسم المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، جوني كاستيو، “وجود أي بلاغ عن مفقودين، وبالتالي يُفترض أن الجميع تم إحصاؤهم”، موضحًا أن بعض فرق الإغاثة طُلب منها “إنهاء مهامها”.

وزار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، يوم الخميس، موقع الزلزال، ووعد بإنشاء مخيم كبير لإيواء المشردين مؤقتًا.

ودمّر الزلزال نحو 600 منزل، مما أجبر السكان على النوم في العراء، وتعرّضت آلاف المنازل لأضرار هيكلية، مع استمرار الهزات الارتدادية في التأثير على المنطقة.

المصدر: مواقع