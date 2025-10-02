الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:48
    عاجل

    العدو الإسرائيلي يعلن عن إصابة أحد ضباطه بجروح خطيرة خلال اشتباك وسط قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يبحث مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الأوضاع العامة في البلاد 

      لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملف ستارلينك وتأثيره على قطاع الاتصالات

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

