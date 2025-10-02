الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:15
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس عون اصدر مرسوم إحالة مشروع الموازنة على مجلس النواب ويطلع من متري على نتائج الاجتماعات اللبنانية – السورية

      “مستشفى البقاع الغربي… حين يلتقي الواجب الإنساني بالتقدير الشعبي”

      الرئاسة اللبنانية: تم التداول بين الرئيس عون والنائب رعد في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية وجرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

