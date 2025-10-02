الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:43
    عاجل

    السيد الحوثي: الإعلان لما يسمى بخطة ترامب قُدم للمجرم نتنياهو ليضيف عليه المزيد من التعديلات حتى تصبح خطة تتضمن كل ما يريده الإسرائيلي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الأمن العام نظم خطة العودة للنازحين السوريين بالتعاون مع منظمات دولية وإنسانية

      بري استقبل دشتي والقائم بالأعمال الاميركي وجورج عبد الله

      بوصعب اكد التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها

