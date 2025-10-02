قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كوبنهاغن لمناقشة الدفاع ودعم أوكرانيا

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في كوبنهاغن لمناقشة قضايا الدفاع الجماعي وتعزيز الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا، في ظل ماسأموه “التهديدات المستمرة من روسيا” وحوادث الطائرات المسيرة على الأراضي الأوروبية.

وشدّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال القمة، على أن “حوادث الطائرات المسيّرة الأخيرة في أوروبا دليل على أن روسيا لا تزال تسعى لتصعيد الحرب”، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التكاتف لضمان الأمن القاري ودعم كييف في مواجهة العدوان الروسي.

وتأتي القمة في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات داخلية تتعلق بتمويل الدفاع وتعزيز القدرات العسكرية، بما في ذلك خطط لإنشاء “جدار للطائرات المسيّرة” لتعزيز الأمن ضد التهديدات القادمة من موسكو.

كما سيتم بحث اقتراح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، وسط تحفظ بعض الدول الأعضاء حول توزيع المخاطر.

وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن عن أهمية تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لمواجهة التهديدات السيبرانية والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن دعم أوكرانيا يمثل “استثمارًا مباشرًا في أمن القارة الأوروبية”.

القمة، التي يحضرها نحو 50 من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، تأتي وسط مخاوف من تصعيد روسي محتمل على الحدود الأوروبية، وهو ما يضع دعم أوكرانيا على رأس أولويات السياسة الدفاعية للاتحاد.

المصدر: وكالة يونيوز