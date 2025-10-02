الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:37
    عاجل

    الشرطة البريطانية: 4 جرحى في هجوم بسكين خارج كنيس يهودي في مدينة مانشستر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر في مستشفيات غزة: 21 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم

      مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية على بلدة مركبا

      كتائب الشهيد عز الدين القسام: مجاهدونا قصفوا مساء أمس الأربعاء مدينة “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

