الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:32
    مراسل المنار: قصف مدفعي عنيف واطلاق نار مكثف من الدبابات “الاسرائيلية” على محيط مدرسة الروم الأورثوذكس بمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تنديد دولي واسع باعتراض البحرية الإسرائيلية سفن أسطول الصمود

      دول الاتحاد الأوروبي في مجموعة السبع تضغط على واشنطن وطوكيو لمصادرة الأصول الروسية

      القمر العملاق ظاهرة فلكية نادرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2025

