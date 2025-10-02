الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستشفى شهداء الأقصى: شهيد وأكثر من 10 مصابين بقصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين جنوبي دير البلح

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      خروقات اسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان واستهداف سيارة على طريق الجرمق – الخردلي

      خروقات اسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان واستهداف سيارة على طريق الجرمق – الخردلي

      الحرس الثوري الايراني: ردنا على اي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المزيف من نهايته

      الحرس الثوري الايراني: ردنا على اي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المزيف من نهايته

      الفلبين | زلزال في أنحاء مدينة بوجو يخلّف 69 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث مستمرة

      الفلبين | زلزال في أنحاء مدينة بوجو يخلّف 69 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث مستمرة