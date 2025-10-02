الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 04:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    موقع أسطول الصمود العالمي: قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت وسيطرت على 9 سفن

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على قافلة الصمود المناصر للفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وعمل إرهابي

      الخارجية الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على قافلة الصمود المناصر للفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وعمل إرهابي

      رئيس الوزراء الباكستاني: ‏تدين باكستان بشدة الهجوم الوحشي الذي شنته القوات “الإسرائيلية” على أسطول الصمود

      رئيس الوزراء الباكستاني: ‏تدين باكستان بشدة الهجوم الوحشي الذي شنته القوات “الإسرائيلية” على أسطول الصمود

      مصادر فلسطينية: إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة المشاعلة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة المشاعلة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة