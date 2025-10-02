الخميس   
    مظاهرات في برشلونة وروما وأثينا وبروكسل وباريس وبرلين وإسطنبول تنديدا باعتراض “إسرائيل” لأسطول الصمود

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية تصدم عمداً إحدى سفن الأسطول وتستخدم العنف ضد سفن الأسطول

      جيش العدو الإسرائيلي ينسف منازل سكنية في منطقتَي الكرامة وأبراج المخابرات شمال مدينة غزة

      قوات العدو الإسرائيلي تقرصن “أسطول الصمود” وتختطف السفن باتجاه ميناء أسدود

