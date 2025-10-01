الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:47
    عاجل

    مراسل المنار: استشهاد مواطنَين جراء قصف استهدف خيمة داخل حرم مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      محافظ بعلبك الهرمل استقبل رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان

      كتائب القسام: تمكنا بالاشتراك مع سرايا القدس من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور موراج جنوبي مدينة خان يونس

      بيرم: المقاومة بيئة كاملة .. وتشييع حاشد لشهداء المقاومة في كفرتبنيت وزفتا والقصيبة وسحمر

