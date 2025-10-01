الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:57
    لبنان

    الرئيس عون عرض مع الحجار للتحضيرات للانتخابات وشدد على اجرائها في موعدها

      استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية.

      واطلع الوزير الحجار رئيس الجمهورية على “التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات النيابية”.

      وشدد الرئيس عون على “ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية”.

      السفير الروسي

      واستقبل الرئيس عون السفير الروسي الكسندر روداكوف، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية واجواء اللقاءات التي عقدها الرئيس عون في نيويورك خلال ترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

      وخلال اللقاء، ابلغ الرئيس عون السفير الروسي انه كلف نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري “تمثيل لبنان في القمة العربية – الروسية الأولى التي ستنعقد في موسكو في منتصف الشهر الجاري.

      الرئيس عون: نرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

      تأكيد أوروبي من نيوويورك على دعم لبنان في مختلف المجالات والرئيس عون شدد خلال لقاءاته على وجوب الزام “اسرائيل” وقف اعتداءاتها

      رئيس الجمهورية التقى نظيره الفنلندي: الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح تدريجيا

