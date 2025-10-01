الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:57
    عاجل

    إيطاليا واليونان تصدران نداء مشتركاً لإسرائيل لضمان سلامة أعضاء أسطول الصمود المتجه إلى غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القوات اليمنية استهدفت سفينة في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة حظر دخول “الموانئ الإسرائيلية”

      الشيخ دعموش: المقاومة لن تسمح بعودة لبنان إلى زمن الضعف

      الرئيس عون عرض مع الحجار للتحضيرات للانتخابات وشدد على اجرائها في موعدها

