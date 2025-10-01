الشيخ دعموش: ظن الاميركي والاسرائيلي والبعض من الداخل ان المقاومة اصبحت ضعيفة وانه يمكنهم من خلال القرارات والضغوطات ان يحققوا ما عجزوا عن تحقيقه في الحرب الاخيرة واخضاع المقاومة لكنهم فوجئوا بتماسك المقاومة وتشبث شعب المقاومة بالسلاح