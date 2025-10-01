حذر يهيمن على الأسواق.. وإغلاق حكومة أميركا يفاقم ضبابية المشهد

بدأت أسواق الأسهم الناشئة في آسيا تعاملات الشهر على ارتفاع يوم الأربعاء، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث صعدت الأسهم الماليزية إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر وقفزت أسهم تايبيه لتقترب من مستويات قياسية، مدعومة بمكاسب محدودة في وول ستريت.

لكن أسواق العملات بدت أكثر حذراً، إذ ظلت العملات الإقليمية شبه مستقرة أمام الدولار الأميركي مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة عقب دخول الحكومة الأميركية في إغلاق جزئي.

فقد توقفت أنشطة الحكومة الأميركية جزئياً الأربعاء، بعدما حالت الانقسامات الحزبية الحادة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق لتمويلها.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي الإغلاق المطول إلى تأجيل صدور بيانات التوظيف المهمة، وهو ما قد يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي من دون رؤية واضحة قبيل اجتماعه المرتقب في 29 أكتوبر تشرين الأول.

وشهدت أسواق العملات تداولات محدودة الأربعاء مع غياب محفزات رئيسية، خصوصاً مع إغلاق الأسواق الصينية طوال أسبوع عطلة «الأسبوع الذهبي».

إغلاق الحكومة الأميركية يدخل حيز التنفيذ

أغلقت الحكومة الأميركية معظم عملياتها يوم الأربعاء، بعدما فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، ما أشعل مواجهة سياسية قد تستمر لفترة طويلة وتؤدي إلى فقدان آلاف الموظفين الفيدراليين وظائفهم.

الأسهم تتراجع والذهب يجني المكاسب

تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت فيما قفز الذهب إلى مستوى قياسي، وتقلبت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، بعدما دخل إغلاق الحكومة الأميركية حيّز التنفيذ في ظل غياب اتفاق تمويلي، وهو ما يُتوقع أن يؤخر صدور بيانات الوظائف الرئيسية ويزيد من ضبابية مسار أسعار الفائدة.

نيكاي يفتتح التداولات على تراجع

انخفض المؤشر الياباني «نيكاي» يوم الأربعاء مع تداول معظم القطاعات في المنطقة السلبية، بعدما لجأ المستثمرون إلى جني الأرباح من الارتفاعات الأخيرة مع بداية النصف الثاني من السنة المالية.

الدولار تحت الضغط

تراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بعدما دخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق من المتوقع أن تؤخر صدور بيانات الوظائف الحيوية.

البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك الاحتياطي الهندي يوم الأربعاء سعر إعادة الشراء الرئيسي «الريبو» ثابتاً عند 5.50%، متماشياً مع توقعات السوق، بينما يقيّم تأثير الخفض السابق للفائدة وتخفيضات الضرائب الأخيرة وسط حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

المصدر: سي ان ان