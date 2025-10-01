صحيفة “معاريف”: يجب على الجيش الإسرائيلي التحقيق في الحادثة وفهم كيفية تسلل خمسة مسلحين إلى دفاعات الكتيبة المدرعة 82 وهي خطوة تُذكّر باقتحام دفاعات لواء كفير قبل نحو شهر