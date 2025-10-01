مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي الايراني: مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الامة السيد نصر الله ستقام تحت شعار “إنا علی العهد” يوم غد الخميس في جميع أنحاء ايران وفي العاصمة طهران