    أسطول الصمود العالمي: قطعة بحرية عسكرية “إسرائيلية” على بعد ميل واحد من إحدى سفن أسطول الصمود العالمي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: 7 شهداء حصيلة استهداف العدو لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة

      النبي شيت تحيي الذكرى السنوية للقادة الشهداء

      مراسل المنار: محلقة معادية ألقت عدداً من القنابل باتجاه معمل الحجارة عند اطراف بلدة يارون لجهة مارون الراس

