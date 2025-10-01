الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:55
    الولايات المتحدة تدخل في حالة إغلاق حكومي بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروعي قانون للموازنة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: 7 شهداء حصيلة استهداف العدو لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة

      النبي شيت تحيي الذكرى السنوية للقادة الشهداء

      مراسل المنار: محلقة معادية ألقت عدداً من القنابل باتجاه معمل الحجارة عند اطراف بلدة يارون لجهة مارون الراس

