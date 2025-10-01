المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: نفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (مينرفاغرتش) في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة