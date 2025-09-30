الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: مدفعية العدو الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في أجواء “تلة العويضة” جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قطر: خطة ترامب بشأن غزة ما زالت في مراحلها الأولى وتحتاج إلى توافق فلسطيني

      قطر: خطة ترامب بشأن غزة ما زالت في مراحلها الأولى وتحتاج إلى توافق فلسطيني

      مراسل المنار: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا بالقرب من منازل الجزء اللبناني في الحي الشرقي لقرية الغجر

      مراسل المنار: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا بالقرب من منازل الجزء اللبناني في الحي الشرقي لقرية الغجر

      أكبر أسطول إنساني يبحر نحو غزة… وتحذيرات من صدام مع الاحتلال

      أكبر أسطول إنساني يبحر نحو غزة… وتحذيرات من صدام مع الاحتلال