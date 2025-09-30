الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:42
    عاجل

    لافروف: لسنا على علم بتفاصيل خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة ولم نر سوى بنودها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: عملية اطلاق نار عند حاجز الانفاق في القدس ووقوع 3 اصابات بينها اصابتان خطرتان

      وزارة الاقتصاد نفذت حملة مداهمات للتأكد من تسعيرة المولّدات وتركيب العدّادات

      لافروف: لم ندع للمشاركة في القوة الدولية لضمان الأمن في قطاع غزة

