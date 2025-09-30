الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ما حملته الخطة في بنودها من ضبابية تستوجب دقة عالية في التعاطي مع الخطة من موقع المصلحة الوطنية العليا التي تحفظ لشعبنا ما يرتقي إلى حجم الصمود والصبر والتضحيات العظيمة