الثلاثاء
30 09 2025
7 ربيع الثاني 1447
بيروت 13:47
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الثلاثاء
7 ربيع الثاني 1447
الإمساك
05:09
صلاة الصبح
05:18
الشروق
06:31
الظهر
12:28
العصر
15:52
المغرب
18:43
العشاء
19:33
منتصف الليل
23:51
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ما حملته الخطة في بنودها من ضبابية تستوجب دقة عالية في التعاطي مع الخطة من موقع المصلحة الوطنية العليا التي تحفظ لشعبنا ما يرتقي إلى حجم الصمود والصبر والتضحيات العظيمة
30-09-2025 13:40 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ندرك أن تعقيدات المشهد العربي والإسلامي والفلسطيني الداخلي بكل سلبياته تلقي بظلالها الثقيلة على موقف المقاومة ما يستوجب في هذا الظرف التاريخي موقفاً وطنياً على كل المستويات يستند إلى القاعدة الشعبية لحماية إنجازات المقاومة ودورها وتحصين الحالة الوطنية من أية اختراقات وأصوات وأصحاب المواقف ضيقة الأفق
13:41
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: خطة ترامب التي تحقق لنتنياهو أهدافه السياسية من خلال حربه على غزة هي برنامج أمني سياسي متكامل لفرض صيغة استسلام على المقاومة وشعبنا
13:39
وزير الصحة البريطاني: سمعنا تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تشير إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة وهذا تطهير عرقي
13:39