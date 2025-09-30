الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      واشنطن ترحّل 100 إيرانياً إلى بلادهم عبر قطر

      واشنطن ترحّل 100 إيرانياً إلى بلادهم عبر قطر

      حملة مناهضة “إسرائيل” باتت قاب قوسين أو أدنى

      حملة مناهضة “إسرائيل” باتت قاب قوسين أو أدنى

      وزير الصناعة الإيراني يبحث تعزيز التجارة الإقليمية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

      وزير الصناعة الإيراني يبحث تعزيز التجارة الإقليمية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي