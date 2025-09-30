الثلاثاء   
     المجلس الأوروبي يدعو “لاغتنام فرصة السلام” بعد إعلان خطة ترامب

      حثّ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، كل الأطراف، على “اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية” بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة.

      وفي منشور على منصة إكس، رحّب كوستا “بخطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة”، واصفًا بـ”المشجّع”، الرد “الإيجابي” لرئيس حكومة الاحتلال” بنيامين نتنياهو” .

      ونبّه كوستا إلى أنّ “الوضع في غزة لا يحتمل، يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور”.

      وكان البيت الأبيض، قد اعلن يوم امس الإثنين، تفاصيل خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلًا إنّه “إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح ستنتهي الحرب على الفور”.

      وينص الاقتراح، على إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء، ورفات الأموات، بعد 72 ساعة من إعلان الاتفاق، وتسليم سلاح المقاومة وإعداد خطة اقتصادية وإدارية للقطاع.

      يتزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ724 على التوالي، وسط تصعيد خطير في وتيرة القصف والاستهداف المباشر للأحياء السكنية والمرافق المدنية.

      المصدر: وكالات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أسعار المحروقات في لبنان..

      صفوي: أكثر من 500 صاروخ إيراني أصابت العدو خلال حرب الـ12 يوماً وقتلت 16 طياراً إسرائيلياً

      إصابة 11 جندياً إسرائيلياً في هجوم على معقل عسكري بغزة

