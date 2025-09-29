وسائل إعلام إسرائيلية تتحدقث عن كمين مركب استهدف قوات الاحتلال في غزة وأسفر عن قتلى وجرحى شمل تفجير دبابة واستهداف جرافة وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ عندما وصلت لمكان الكمين الأول