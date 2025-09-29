الإثنين   
   29 09 2025   
   6 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:13
    عاجل

    فلسطين المحتلة: طيران الاحتلال يشن ثلاث غارات على منطقة النصر غربي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: تستعد “إسرائيل” لسيناريو هجوم مفاجئ من قبل إيران بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ

      النائب حسين جشي: المقاومة هدفها حماية لبنان من الاحتلال الأميركي-الإسرائيلي

      اليمن يجدد ضرباته… صاروخ باليستي يربك عمق الكيان

