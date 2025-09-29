الإثنين   
    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: إصابات جراء قصف من طائرات العدو محيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      يديعوت احرونوت : ملايين المستوطنين الصهاينة دخلوا الملاجئ جراء اطلاق الصاروخ من اليمن 

      إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في أكثر من 200 منطقة بعد إطلاق صاروخ من اليمن

