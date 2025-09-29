الإثنين   
   29 09 2025   
   6 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:32
    يديعوت احرونوت : ملايين المستوطنين الصهاينة دخلوا الملاجئ جراء اطلاق الصاروخ من اليمن 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في أكثر من 200 منطقة بعد إطلاق صاروخ من اليمن

      توقف للرحلات الجوية في مطار “بن غوريون” نتيجة اطلاق الصاروخ من اليمن 

      انفجارات كبيرة تسمع في عدة مناطق في الكيان المحتل نتيجة محاولات لإعتراض الصاروخ اليمني 

