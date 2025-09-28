الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:54
    عاجل

    وزير الخارجية الإيراني: لا يحق لأي دولة أو مجموعة دول تغيير أو إعادة تفسير بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جندي في كتيبة المظليين متأثراً بإصابته بعملية دهس عند مفترق جيت شمال الضفة الغربية

      جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جندي في كتيبة المظليين متأثراً بإصابته بعملية دهس عند مفترق جيت شمال الضفة الغربية

      وزير الخارجية الإيراني : المزاعم التي طرحتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا أساس لها على الإطلاق وتفتقر لأي سند قانوني

      وزير الخارجية الإيراني : المزاعم التي طرحتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا أساس لها على الإطلاق وتفتقر لأي سند قانوني

      نبيل وجهاد… كل حياتهما كانت السيد

      نبيل وجهاد… كل حياتهما كانت السيد