    رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: الشعب مستعد لتحمل الضغوط الناتجة عن آلية الزناد لكنه لن يقبل المساس بعزته وكرامته

      قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها

      ايران | رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: صواريخنا أصابت أهدافاً استراتيجية لإسرائيل بدقة

      ايران | قالیباف: سينتهي ضبط النفس في أي حرب محتملة.. وشعبنا بدعمه لقواته المسلحة وجه أكبر ضربة للعدو

