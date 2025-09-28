الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:35
    عاجل

    عائلات أسرى الاحتلال: نطلب من نتنياهو ووزير الحرب وقف عملية احتلال غزة لأنها تعرض حياة أسرانا للخطر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تصعيد روسي في أوكرانيا: ضربات مكثفة استهدفت أهدافًا عسكرية أوكرانية

      الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية ميشيغن

      إيران تؤكد أهمية الصمود في وجه العقوبات والمخططات الأميركية والصهيونية

