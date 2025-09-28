الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 17:07
    عاجل

    اعلام العدو: سيارة دهست أحد الجنود وأصابته بجروح خطيرة قرب قرية جيت بين قلقيلية ونابلس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا ما أدى إلى مقتله في حي التفاح شرق مدينة غزة

      القسام: استهداف ناقلة جند للاحتلال من نوع نمر بقذيفة “تاندوم” في تل الهوى

      الشيخ نبيل قاووق: حضور لا يفنيه الغياب

