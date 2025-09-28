الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    30 شهيدًا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم طفلة استُشهدت جرّاء سوء التغذية ونقص العلاج

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      صحيفة “معاريف” العبرية: في مرحلة ما سينفد صبر ترامب سيُدرك في مرحلة ما أنه لا يوجد “نصر كامل” على حماس التي ليس لديها ما تخسره ولا تخشى شيئًا

      صحيفة “معاريف” العبرية: في مرحلة ما سينفد صبر ترامب سيُدرك في مرحلة ما أنه لا يوجد “نصر كامل” على حماس التي ليس لديها ما تخسره ولا تخشى شيئًا

      حركة حماس: مستعدون لدراسة أي مقترحات تصلنا من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية

      حركة حماس: مستعدون لدراسة أي مقترحات تصلنا من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية

      حركة حماس: الحركة لم تتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

      حركة حماس: الحركة لم تتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة