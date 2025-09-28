الأحد
28 09 2025
5 ربيع الثاني 1447
بيروت 09:15
الأحد
5 ربيع الثاني 1447
الإمساك
05:08
صلاة الصبح
05:16
الشروق
06:30
الظهر
12:29
العصر
15:53
المغرب
18:45
العشاء
19:36
منتصف الليل
23:51
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
فيديو
مواقيت الصلاة
عاجل
عراقجي: لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة
28-09-2025 08:43 صباحًا
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ وعراقجي يحذر: عقوبات “آلية الزناد” غير قانوني وسيواجه برد حازم
09:14
قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها
08:53
عراقجي: لا أساس لاتخاذ إجراءات لإحياء القرارات المنتهية قانونياً وجميع قيود النووي بموجب القرار 2231 ستنتهي بشكل دائم
08:42