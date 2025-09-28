الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عراقجي: لا أساس لاتخاذ إجراءات لإحياء القرارات المنتهية قانونياً وجميع قيود النووي بموجب القرار 2231 ستنتهي بشكل دائم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ وعراقجي يحذر: عقوبات “آلية الزناد” غير قانوني وسيواجه برد حازم

      العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ وعراقجي يحذر: عقوبات “آلية الزناد” غير قانوني وسيواجه برد حازم

      قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها

      قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها

      عراقجي: لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة

      عراقجي: لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة