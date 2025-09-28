الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” في رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: إعلان الدول الأوروبية الثلاث تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ وعراقجي يحذر: عقوبات “آلية الزناد” غير قانوني وسيواجه برد حازم

      العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ وعراقجي يحذر: عقوبات “آلية الزناد” غير قانوني وسيواجه برد حازم

      قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها

      قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها

      عراقجي: لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة

      عراقجي: لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة