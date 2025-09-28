واسائل “اعلام اسرائيلية”: نتنياهو غير مهتم بإنهاء الحرب لأسباب شخصية وسياسية وجميع استطلاعات الرأي تشير أنه سيخسر في الانتخابات القادمة التي ستُعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026