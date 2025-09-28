الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:15
    عاجل

    واسائل “اعلام اسرائيلية”: نتنياهو غير مهتم بإنهاء الحرب لأسباب شخصية وسياسية وجميع استطلاعات الرأي تشير أنه سيخسر في الانتخابات القادمة التي ستُعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ وعراقجي يحذر: عقوبات “آلية الزناد” غير قانوني وسيواجه برد حازم

      قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها

      عراقجي: لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة

