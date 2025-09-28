الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية:قصف للعدو الإسرائيلي يستهدف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها

      قاليباف: إيران تعتبر تفعيل “آلية الزناد” وعودة القرارات العقابية غير قانونية ولا ترى نفسها ملزمة بالالتزام بها

      عراقجي: لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة

      عراقجي: لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة

      عراقجي: لا أساس لاتخاذ إجراءات لإحياء القرارات المنتهية قانونياً وجميع قيود النووي بموجب القرار 2231 ستنتهي بشكل دائم

      عراقجي: لا أساس لاتخاذ إجراءات لإحياء القرارات المنتهية قانونياً وجميع قيود النووي بموجب القرار 2231 ستنتهي بشكل دائم