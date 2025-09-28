الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 02:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: استمرار القصف على اطراف بلدة رامية وعيتا الشعب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منزلاً محيط مسجد داود بالنصيرات وسط قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منزلاً محيط مسجد داود بالنصيرات وسط قطاع غزة

      وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة ونحث “إسرائيل” على تغيير مسارها بعيداً عن الهجوم العسكري المتجدد

      وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة ونحث “إسرائيل” على تغيير مسارها بعيداً عن الهجوم العسكري المتجدد

      مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية تستهدف اطراف بلدة راميا جنوب لبنان

      مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية تستهدف اطراف بلدة راميا جنوب لبنان